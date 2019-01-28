Graz feiert bestes Passagierergebnis

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Mit insgesamt 1.030.929 Passagieren liegt der Flughafen um 7,5% über dem Vorjahresergebnis und erzielte damit einen neuen Passagierrekord.

Die Verkehrsentwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2018 war noch ein wenig vom Verlust der airberlin geprägt. Aber die gut ausgelasteten Linienverbindungen (3,9%) und die hervorragende Entwicklung im Charterverkehr (+39,2%) haben das mehr als wettgemacht.

Mag. Siegfried Nagl, Bürgermeister der Stadt Graz: „Es war eine strategisch weitsichtige Entscheidung, dass der Flughafen Graz heute zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Graz steht. Heute ist das Unternehmen ein Vorzeigeunternehmen innerhalb der Holding Graz und eine unverzichtbare Drehscheibe für die exportorientierte steirische Wirtschaft. Künftig soll dieses Tor in die weite Welt durch neue Destinationen und Hub-Anbindungen sowie mit zeitgemäßen innovativen Mobilitätsangeboten weiter gestärkt werden”.

DI Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH: „Seit Jahren liefert der Flughafen Graz positive Ergebnisse. Wir wissen, dass eine gute Entwicklung eines Flughafen immer mehrere Faktoren hat. Eine TOP - Lage in einem dynamischen Einzugsgebiet, attraktive Angebote sowohl im Linien als auch Charterbereich, eine sehr gute Wirtschaftslage und ein besonders strategisches Management. Ich bin daher besonders stolz, dass diese vier Qualitäten heuer zusammengetroffen sind und wir uns über das beste Ergebnis in der Geschichte des Flughafen Graz freuen können”.

Die Details

Mit 1.030.929 Passagieren erreichte der Flughafen 2018 im Vergleich zu 2017 ein Passagierplus von 7,5% (71.831 Passagiere).

In der Linie zeigt die Entwicklung ein Plus von 3,9% oder 33.969 Fluggästen.

In diesem Bereich hat der Verlust der SkyWork Airlines, mit der man auch wegen weiterer Destinationen im Gespräch war, eine schmerzhafte Lücke gerissen.

Nahezu gleichzeitig konnte jedoch die Aufnahme der Berlin-Verbindung durch easyJet gefeiert werden. Ein Meilenstein für den Flughafen, ist easyJet doch einer der wichtigsten europäischen Low-Cost-Carrier.

„Aufgrund der guten Wirtschaftsprognosen und unseres starken Linienprogramms haben wir mit einem Passagierplus gerechnet“, erklärt Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Aber diese hervorragenden Zahlen waren natürlich ein besonderes Geschenk! Denn das beste Ergebnis in der Geschichte des Flughafen Graz unterstreicht seine wichtige Funktion für Wirtschaft und Tourismus“.

Ungeplant war die Höhe des Zuwachses im Charterbereich. Nachdem sich die Zahlen in den letzten Jahren vor allem aufgrund der politischen Situation in verschiedenen beliebten Badedestinationen verschlechtert haben, konnte in diesem Bereich ein Plus von 39,2% (insgesamt wurden 37.862 Passagiere mehr betreut) erreicht werden. Die Steigerungen sind vor allem auf die Wiederaufnahme der Flüge nach Antalya, den Ausbau der Ägyptenrotationen, aber auch auf vermehrte Buchungen in viele andere Länder, allen voran Griechenland, zurück zu führen.

Die Entwicklung der Fracht

Nachdem Swissport Cargo Services Austria (ein Tochterunternehmen von Flughafen Graz und Swissport International) im vergangenen Jahr das bearbeitete Frachtvolumen um rund 21% steigern konnte, ist die Entwicklung 2018 mit einer Steigerung von 1,75% sehr erfreulich, denn die hohe Vorgabe des Vorjahres mit 18.902 Tonnen konnte nicht nur gehalten, sondern sogar auf 19.233 Tonnen leicht gesteigert werden

Ausblick auf den Sommer 2019

Noch stehen nicht alle Details fest, aber der überwiegende Teil aller (Ferien)Flüge ist bereits buchbar.

Linienflüge gesamt

Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Istanbul, München, Stuttgart, Wien, Zürich Palma de Mallorca

Charterketten gesamt

Antalya, Bra?, Burgas, Chania, Heraklion, Hurghada, Kefalonia, Korfu, Kos, Marsa Alam, Paros, Rhodos, Sharm el Sheikh, Skiathos, Thessaloniki, Thira/Santorin

Kurzketten und Sonderflüge

Athen (neu!),Bari, Boa Vista (neu!), Dublin, Funchal, Glasgow, Heraklion, Lamezia Terme (neu!), London, Lourdes, Neapel, Palermo, Paphos, Porto, Riga (neu!), Sal, Tallinn, Thessaloniki, Tiflis, Tivat (neu!).

Flughafen Graz