Graz Airport sucht Verstärkung

Graz Airport sucht Verstärkung (Foto: Flughafen Graz)

Um für den kommenden Sommerflugplan perfekt vorbereitet zu sein, lädt der Graz Airport am 22. Jänner zum Recruiting Day ein.

Der kommende Sommer steht mit einem dichten Flugprogramm quasi vor der Tür. Damit neue Kolleg:innen zeitgerecht und gut eingearbeitet sind, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt um saisonale Mitarbeiter:innen für die Bereiche Check-in sowie Flugzeugabfertigung zu suchen. Am Recruiting Day am Graz Airport haben Interessierte die Möglichkeit sich mit künftigen Kolleg:innen auszutauschen bzw. den Arbeitsplatz Flughafen kennen zu lernen.

Durch die vielen zusätzlichen Flüge ist der Sommer am Graz Airport eine, wenn auch schöne, Herausforderung. Um den Verkehr perfekt abwickeln zu können, werden saisonale Mitarbeiter:innen benötigt. Da die Recruiting Days in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich waren, setzt man am Flughafen auch in diesem Jahr wieder auf dieses Instrument.

„In erster Linie suchen wir saisonale Mitarbeiter:innen“, erklären Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die Geschäftsführer des Graz Airport, „aber es kommt nicht selten vor, dass aus einer saisonalen eine Fixanstellung wird. So arbeiten mehr als 10 Kolleg:innen , die sich an den vergangenen Recruiting Days bei uns beworben haben, noch immer am Flughafen.“

Für die Interessierten bietet der Recruiting Day viele Vorteile: Durch eine Einführung, Gespräche mit (zukünftigen) Kolleg:innen und Führungen zu den Arbeitsbereichen, können sie sich ein umfassendes Bild machen und gleich vor Ort ein Bewerbungsgespräch führen.

Infos zu den Recruiting Days

Wer? Alle interessierten Personen ab 18 Jahren sind willkommen. Wichtig: Bereitschaft für den Schicht- und Wechseldienst und Führerschein Klasse B

Wann?

• Donnerstag, 22. Jänner 2026

• Einlass und Registrierung ab 15:00 Uhr

• Vorstellung der Arbeitsbereiche jeweils 15:30 & 17:30 Uhr

• Im Anschluss Kennenlernen und Bewerbungsmöglichkeit

Wo?

Der Recruiting Day findet in den Konferenzräumen im ersten Stock der Abflughalle des Graz Airport statt.

Wie?

Anmeldung erbeten, aber nicht Voraussetzung. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis, der Lebenslauf und die Abschlusszeugnisse.

Anmeldung sowie Informationen unter: [email protected] bzw. www.graz-airport.at/recruitingday