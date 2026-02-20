Grünes Licht für Flugplatzfest St. Gallen-Altenrhein

Impression Flugplatz St. Gallen Altenrhein (Foto: M. M.)

Jetzt herrscht Klarheit: Das Jubiläumsfest „100 Jahre Flugplatz Altenrhein“ kann wie geplant über die Bühne gehen.

Nach intensiven Gesprächen mit der Vorarlberger Landesregierung hat Österreich die benötigte Zustimmung signalisiert. Damit steht fest: Vom 28. bis 30. August wird in Altenrhein gefeiert.

„Jetzt können wir mit der Detailplanung beginnen und einem unvergesslichen Jubiläumsfest steht nichts mehr im Weg“, freuen sich OK-Präsident Manuel Miller und Raphael Widmer-Kaufmann, der Präsident des „Vereins 100 Jahre Flugplatz St. Gallen-Altenrhein“. Ihr ausdrücklicher Dank geht nach Bregenz. In enger Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern seien Anpassungen am ursprünglich geplanten Programm vorgenommen worden. Dadurch sei Österreich zu einer vorübergehenden Lockerung des sogenannten Lärmkorsetts bereit gewesen. „Nach Abwägung aller Parameter ist es so gelungen, eine dem Anlass würdige Veranstaltung zu ermöglichen. Dafür bedanken wir uns herzlich bei unseren Nachbarn.“

Hintergrund ist der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Österreich, der die Flugbewegungen in der Grenzregion regelt. Abweichungen bedürfen der Zustimmung beider Länder.

„Wir werden jetzt mit Hochdruck am Programm arbeiten und sind zuversichtlich, bis nächste Woche alle Einzelheiten fixieren zu können. Dann wird auch sofort der Onlineverkauf der Tickets beginnen“, so die Organisatoren.