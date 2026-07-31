Größter Umbau in der Geschichte des Washington Dulles International Airport

Boeing 777 United Airlines Washington Dulles International Airport (Foto: WDIA)

Die Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA), United Airlines und das US-Verkehrsministerium (Department of Transportation) haben einen wegweisenden Umbau des Washington Dulles International Airport angekündigt.

Sie wollen den Flughafen mit einem Investitionsprogramm in Höhe von mehr als 20 Milliarden US-Dollar im Laufe des kommenden Jahrzehnts erweitern, modernisieren und seine Stellung als eines der führenden Drehkreuze im internationalen Luftverkehr in Nordamerika sowie als Tor zur Hauptstadtregion des Landes festigen. Insbesondere sollen viele Abläufe reibungsloser und effizienter werden. Der Betrieb läuft während der gesamten Bauphase weiter, und das ikonische Hauptterminal des Architekten Eero Saarinen aus dem Jahr 1962 bleibt erhalten.

Rund 465.000 Quadratmeter Fläche sind von den Arbeiten betroffen. Zu den wichtigsten Neuheiten und Verbesserungen gehören:

Umgestaltung der Zugänge ins Hauptterminal und der Check-in-Bereiche sowie effizientere Sicherheitskontrollen

Modernisierung der Abflugbereiche; neue Einrichtungen, die für größere Flugzeugtypen geeignet sind, ersetzen Concourse C/D

Mehr Gates und großzügigere Warte- und Arbeitsbereiche

Zusätzliche AeroTrain-Stationen und ein zentraler Fußgängertunnel lösen die Mobile Lounges komplett ab

Fußweg zu einem neuen, größeren Areal für die Zollkontrollen nach internationalen Flügen

Verbesserte Systeme für die Gepäckabfertigung

Weitere Flächen für Gastronomie und Lounges; unter anderem entsteht die weltweit größte United Polaris Lounge

Der Transformationsprozess des Washington Dulles International Airport wird phasenweise über mehrere Jahre ablaufen und nicht nur United, der größten Airline in der Region rund um Washington, D. C., sondern allen Fluggesellschaften dort zugutekommen. Aktuell laufen bereits Arbeiten im Concourse E, wo noch in diesem Jahr 14 neue Abflug-Gates für United inklusive Zugang zum AeroTrain entstehen.

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