Grösseres Handgepäck bei Ryanair

Ryanair Boeing 737 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Ryanair führte am Donnerstag, den 4. September 2025, an allen ihrer 235 in Europa bedienten Flughäfen größeres Handgepäck ein.

Europas grösster Low-Cost-Carrier Ryanair informierte, dass die Einführung von größerem Handgepäck an ihren 235 europäischen Flughäfen abgeschlossen sei. Seit gestern Donnerstag können alle Ryanair-Passagiere ein größeres, kostenloses Handgepäckstück (40 x 30 x 20 cm) mitnehmen, das 33 Prozent größer ist als das EU-Standard-Handgepäckstück (40 x 30 x 15 cm). Ryanair erlaubt jedem Passagier ein kostenloses Handgepäckstück in dieser oben veröffentlichten Grösse mit an Bord zu nehmen. Das Handgepäck muss jedoch unter den Sitz des jeweiligen Passagiers passen. Wenn Passagiere zusätzliches Handgepäck mitnehmen möchten, können sie dies über den Priority-Boarding-Service von Ryanair tun.