Golf Air bedient bald auch Shanghai

Als Teil ihrer Wachstumsstrategie will die Golf Air einen Non-Stop Flug nach Shanghai, China, einführen.

Ab dem 16. Juni soll die Strecke Bahrain – Shanghai vier Mal die Woche bedient werden, zum Einsatz kommt der Airbus 340-300 mit First, Business und Economy Class ausgestattet. Im Winter soll der Flug schliesslich täglich angeboten werden. Für Gulf Air ist es von strategischer Wichtigkeit, im stark boomenden Wirtschaftsmarkt Chinas Fuss fassen zu können.