Gol will Kapital generieren

Die Aktionäre der brasilianischen Gol Linhas Aereas Inteligentes SA planen den Verkauf von 51,8 Millionen neuen und alten Aktien.

Das Angebot beinhaltet 34,6 Millionen neue und alte Vorzugsaktien im Wert von US$359 Millionen. Ausserdem will Gol 17,3 Millionen neue stimmberechtigte Aktien verkaufen. Die Vorzugsaktien der Airline haben ihren Wert in diesem Jahr beinahe verdoppelt. Auch Banco Santander SA und die Baufirma Rossi Residencial SA gehören zu den Unternehmen, die in den letzten zwei Monaten Aktienverkäufe angekündigt haben. Gol gehört Fundo de Investimento em Participacoes Asas, die 94 der Stimmberechtigten Aktien und 43 der Vorzugsaktien besitzt.

Link: GOL