Gol und Varig schliessen Netzwerke zusammen

Gol und VRG sollen zu einer Firma verschmelzen, in welcher Gol die Kurzstrecken - und VRG die Langstreckenflüge abdeckt.

Die Mutterfirma Gol Linhas Aereas Inteligentes sagte, die Verbindung der beiden Airlines unter einer Organisation werde die Effizienz der Airlines steigern. Ab nächster Woche wird nun Gol die Inland- und Kurzstreckenflüge bedienen, während VRG (frühere Varig) sich auf die Mittel- bis Langstreckendestinationen kümmert. Das neue Netzwerk wird täglich 800 Flüge in 49 Destinationen ermöglichen. Durch die Integration des Ticket Sale Systems können Kosten gespart werden und die Prozesse vereinfacht, so die GLAI.