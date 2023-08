Gol schliesst 2. Quartal mit grossem Verlust ab

Gol und Gol Linhas Aereas Inteligentes machen die hohen Treibstoffkosten für den Verlust von US$ 106 Millionen im 2. Quartal verantwortlich.

Die Benzinpreise seien schneller in Rekordhöhen gestiegen, als die Tarife hätten angepasst werden können, so CEO und Präsident der Gol Constantino de Oliveira. Die Airline werde jetzt alle möglichen Massnahmen treffen, um die Treibstoffkosten zu senken, unter anderem wolle sie ihre 737NGs mit Winglets ausstatten, sowie nach der Landung jeweils ein Triebwerk ausschalten. Die Einkünfte stiegen im 2. Quartal um 27,2% auf US$ 901 Millionen, während der Aufwand ebenfalls um 41,7% auf US$ 1.08 Milliarden wuchs. Daraus ergab sich ein Betriebsverlust von US$ 184,7 Millionen, eine erhebliche Verschlechterung zum Vorjahresresultat von minus US$ 57,66 Millionen. Die Treibstoffkosten nahmen um 47,9% zu und betrugen US$ 452,5 Millionen. Der Verkehr stieg um 20,1% auf 6,9 Milliarden RPKs an und ergab zusammen mit der Vergrösserung der Kapazität um 22,8% auf 10,68 Milliarden ASKs eine Auslastung von 64,6% (-1,4 Punkte). RASK betrug US$ 8,47 Cents, CASK US$ 10,20 Cents.