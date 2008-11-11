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Gol prophezeit kleineres Wachstum

11.11.2008 PSEN
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Im nächsten Jahr soll der Passagierverkehr langsamer wachsen als bisher angenommen.

Gol, die zweitgrösste Airline Brasiliens, sagt voraus, dass ihr Inlandverkehr nur um 6% zunehmen wird, die Schätzungen für dieses Jahr liegen bei 8,5%. Weiter geht Gol davon aus, dass die ASMs im Inland um 4,6% steigen werden, während die Kapazität auf internationalen Flügen um 26% gekürzt werden soll. Für das 4. Quartal erwartet Gol eine Auslastung von 63%, fünf Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

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