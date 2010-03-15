Gol meldet Jahresgewinn

Gol hat das Jahr 2009 mit einem Nettogewinn von US$504,2 Millionen abgeschlossen. Unter anderem dürfte der Zusammenschluss mit Varig für das gute Resultat verantwortlich sein.

2008 hatte die Airline noch einen Verlust von US$680,4 Millionen verbucht. Die neuen Synergien, die sich aus dem Zusammenschluss der Betriebe von Gol und Varig ergeben hatten, sowie die Umwandlung der Gol in eine effiziente 737NG Betreiberin scheinen sich positiv auf die Bilanz der Fluggesellschaft auszuwirken. Die Einnahmen gingen zwar um 5,9 Prozent auf US$3,4 Millionen zurück, durch den starken Rückgang der Aufwände (-13,6 Prozent) konnte dennoch ein Betriebsgewinn von US$234,4 Millionen erzielt werden. Für das vierte Quartal meldet Gol einen Nettogewinn von US$225,5 Millionen. Der Verkehr stieg um 15,9 Prozent auf 7,7 Milliarden RPK, während auch die Kapazität um zwölf Prozent auf 10,59 Milliarden ASKs angehoben wurde, woraus sich eine Auslastung von 73,4 Prozent ergab. Der Yield schrumpfte um 29,3 Prozent. Die Airline beendete ihr Jahr mit einer Flotte von 108 Flugzeugen, darunter 105 737NG und nur drei Classics, die dieses Jahr ausgesondert werden sollen.