Gol bestellt neun Boeing Jets

Gol Linhas Aereas Inteligentes SA will bei Boeing neun Flugzeuge für fast US$600 Millionen einkaufen.

Die brasilianische Tageszeitung Valor Economico berichtete, der CEO der Airline, Constantino De Oliveira Junior habe in einem Interview offenbart, dass Gol bei der amerikanischen Flugzeugherstellerin neue Maschinen bestellen wolle. Sie rechne mit einer Investition von rund US$600 Millionen, so de Oliveira. Daneben gab der CEO ausserdem bekannt, dass Gol ab Juni Autovermietungen und Hotelreservationen auf ihrer Homepage anbieten werde.