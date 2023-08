GoAir entscheidet sich für Lufthansa Technik

Indiens Low Cost Carrier GoAir hat mit Lufthansa Technik einen Support Vertrag für die Komponentenwartung ihrer Airbus A320 Flotte unterzeichnet.

In die Vertragsleistungen wurde die Ersatzteillieferung für 20 herkömmliche Airbus A320 und 72 neue Airbus A320neo eingehandelt. Die Vertragsleistungen umfassen die Lagerlogistik und Zulieferung von Ersatzteilen auf die Wartungsbasen von GoAir in Mumbai und New Delhi. GoAir hat im November 2005 ihren Flugbetrieb aufgenommen und betreibt momentan 12 Airbus A320, acht weiter Maschinen dieses Typs werden über die nächsten Jahre in die Flotte eingegliedert und ab 2016 werden 72 A320neo dazu kommen.