GoAir bestellt Airbus A320neo

Der indische Low Cost Carrier GoAir hat bei dem europäischen Flugzeugbauer eine Grossbestellung für 72 Airbus A320neo platziert.

Der Marktwert dieser 72 Verkehrsflugzeuge entspricht einer Summe von 7,2 Milliarden US Dollar. Die Auslieferungen werden voraussichtlich 2015 beginnen und Ende 2020 abgeschlossen sein. Bei dem Triebwerk hat sich GoAir noch nicht festgelegt, hier stehen das PW1100G von Pratt & Whitney oder das Leap-X von CFM International zur Wahl. GoAir hat zudem zehn A320 Optionen in Festbestellungen gewandelt und wird diese Maschinen während den nächsten 18 bis 24 Monaten übernehmen.