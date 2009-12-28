Glasgow plant Expansion

Glasgow Airport will ihre Infrastruktur in den nächsten zwei Jahren für £25 Millionen ausbauen und verbessern.

Bis 2014 sollen zwischen £84 Millionen und £100 Millionen in die Erweiterung des Flughafens fliessen. Geplant sind die Verbesserung des Airport Road Systems, einen neuen Gastronomiebereich, neue Lichtausstattungen für die Landebahnen und Upgrades der Rollbahnen. Auch die Passagier Lounges und Skylounge soll bis 2014 neu designed und möbliert werden. Mit einem Beitrag in der Höhe von £1 Million soll auch der Bau der M74 Erweiterung unterstützt werden, welche die Reisezeit zum Flughafen verkürzen soll.