Girls' Day am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Auch in diesem Jahr hat sich der Dortmund Airport erneut am bundesweiten Girls' Day beteiligt und Schülerinnen die Möglichkeit eröffnet, Berufe jenseits klassischer Rollenklischees kennenzulernen.

Der Aktionstag steht unter dem Motto „Dein Tag, dein Weg!" und beleuchtet gezielt Berufsfelder, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt, mit dem Ziel, Vielfalt zu fördern und Schülerinnen zu ermutigen, ihren eigenen beruflichen Weg selbstbestimmt zu gestalten.

Girls Day am Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am heutigen Vormittag waren insgesamt 15 Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren aus den Klassen 6 bis 8 zu Gast am Flughafen. Im Mittelpunkt ihres Besuchs stand die Flughafenfeuerwehr, die spannende Einblicke in ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag am Airport gewährte. Die Teilnehmerinnen erfuhren, dass die Aufgaben der Flughafenfeuerwehr weit über die Einsatzbereitschaft für potenzielle Notfälle hinausgehen. Ein besonderes Highlight war die Vorführung der eindrucksvollen Einsatzfahrzeuge: Die Schülerinnen konnten unter anderem das Flugfeldlöschfahrzeug „Panther" aus der Nähe erleben und den Wasserwerfer in Aktion sehen. Als Höhepunkt fuhr die Gruppe über die beleuchtete Start- und Landebahn und konnte den Flugbetrieb so aus einer anderen Perspektive kennenlernen.

Der Girls' Day ist ein bundesweites Projekt zur beruflichen Orientierung, das eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl fördert, Perspektiven erweitert und individuelle Einblicke in den Berufsalltag ermöglicht. Gerade im Bereich der Feuerwehr ist dies von großer Bedeutung: Der Frauenanteil bei der Berufsfeuerwehr liegt bundesweit bei nur rund drei Prozent.

Mit der erneuten Teilnahme unterstreicht der Dortmund Airport die Bedeutung solcher Initiativen. Dabei geht es darum, frühzeitig Interesse zu wecken, Perspektiven aufzuzeigen und mehr junge Frauen für traditionell männlich geprägte Berufe zu gewinnen. Die Entscheidung für oder gegen einen Beruf sollte dabei unabhängig vom Geschlecht getroffen werden und sich vielmehr an den individuellen Interessen und Stärken orientieren.

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