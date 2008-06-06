Gewerkschaft erklärt sich bereit zu Zugeständnissen an Frontier Airlines

Die International Brotherhood of Teamsters Union zeigt sich mit temporären Lohn- und Leistungszugeständnissen an die Frontier Airlines einverstanden.

Die zahlungsunfähige Airline hatte im April vom Gericht die Bewilligung erhalten, unter Gläubigerschutz ihren Betrieb fortzusetzen. Die beiden anderen Gewerkschaften der Frontier, die Pilots Association und Transportation Workers Union, hatten ihre Einwilligung zu den vorgeschlagenen Zugeständnissen bereits vor zwei Wochen verkündet.