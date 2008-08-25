Gewerkschaft Unite gegen BAA Auflösung

Grossbritanniens grösste Gewerkschaft Unite hat Bedenken an dem Vorhaben, BAA zum Verkauf von drei ihrer sieben Flughäfen zu zwingen.

Die Gewerkschaft warnt davor, dass Stellenverluste und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen die Realität der Auflösung von BAA sein könnten. Unite repräsentiert mehr als 75.000 Arbeiter der Zivilluftfahrt, 6000 ihrer Mitglieder sind direkt von BAA angestellt. Brian Boyd, Unite Direktor für Nationales, sagte, „wenn über die Auflösung von BAA diskutiert wird, finden mögliche Stellenverluste sowie der Stress, den solche Ankündigungen auf einen gewöhnlichen Arbeiter ausüben können, keine Erwähnung.“

Sollte es tatsächlich zur Auflösung von BAA kommen, wird Unite zusammen anderen Gewerkschaften dagegen ankämpfen. „Unsere Gewerkschaft wird sich nicht zurücklehnen, während mit den Jobs Spielchen gespielt werden,“ sagte Sekretär Steve Turner. „Wenn die Privatisierung fehlgeschlagen ist, wäre es vielleicht Zeit, die gesamte Infrastruktur der Flughäfen wieder unter öffentliche Kontrolle zu bringen. Wir sehen in einer Auflösung von BAA keinen Vorteil für unsere Mitglieder oder die Reisenden.“