GetJet vermietet Flugzeuge an Eurowings

Eurowings Boeing 737-8 (Foto: Boeing)

GetJet Airlines hat nach einem Auswahlverfahren eine langfristige Partnerschaftsvereinbarung mit Eurowings, einem Unternehmen der Lufthansa Group, unterzeichnet.

Ab März 2026 werden sechs Flugzeuge der GetJet-Flotte vom Flughafen Hamburg aus operieren und so den Sommerbetrieb von Eurowings unterstützen. Gleichzeitig wird die Kapazität erhöht, um die europäischen Verbindungen der Lufthansa Group zu stärken.

Inga Duglas, CEO von GetJet Airlines, sagte:

Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Eurowings in uns setzt. Wir haben uns stets darauf konzentriert, unsere Geschäftstätigkeit verantwortungsvoll auszubauen – nicht durch schnelles, sondern durch nachhaltiges Wachstum. In einem Markt, der in letzter Zeit von großer Unsicherheit geprägt war, ist es unserer Ansicht nach unser konsequenter Ansatz in puncto Zuverlässigkeit und Qualität, der diese Partnerschaft ermöglicht hat.

GetJet Airlines betreibt eine Flotte von 17 Flugzeugen, darunter Boeing 737-800 und Airbus A320/A321, und baut ihre Position als zuverlässiger ACMI-Anbieter durch operative Zuverlässigkeit, stabiles Wachstum und eigene technische Kompetenzen weiter aus.