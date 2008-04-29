Gestern übernahm Lion Air die 10. Boeing 737-900ER

Boeing konnte gestern anlässlich einer kleinen Feier, die 10. Boeing 737-900Er an Lion Air aus Jakarta liefern.

Lion Air war der erste Kunde für die Boeing 737-900ER, gestern konnte die Fluggesellschaft aus Indonesien eine weitere Maschine dieses Typs übernehmen. Bei der 737-900 handelt es sich um das neuste Modell in der 737 Palette. Das Flugzeug weist gegenüber den Vorgängerversionen eine erhöhte Effizienz aus, die zu markant tieferen Betriebskosten führt. Lion Air hat 178 Boeing 737-900ER bestellt.