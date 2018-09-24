Geschäftsreisen ab dem Dortmund Airport

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Etwa ein Viertel der Fluggäste am Dortmund Airport sind Geschäftsreisende, die regelmäßig die angebotenen Flugverbindungen zu Wirtschaftszentren in Mittel- und Osteuropa nutzen.

Den besonderen Anforderungen von Vielfliegern und Geschäftsreisenden wird der Dortmund Airport mit einem speziell für die Zielgruppe zugeschnittenen Angebot gerecht. Neben den besonderen Service-Leistungen und Produkten steht Business-Reisenden nun ein eigener Ansprechpartner am Dortmund Airport zur Verfügung.

Stefan Schulz ist Tourism & Advertising Manager am Dortmunder Flughafen und berät Kunden wie Vielflieger und Geschäftsreisende dabei, wie sie ihre Reise vom Dortmund Airport so komfortabel und effizient wie möglich gestalten können. Montags bis freitags ist er in der Zeit von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0231-9213-523 oder via E-Mail an [email protected] erreichbar und beantwortet Fragen rund um das spezielle Service-Angebot für Geschäftsreisende.

Parken im Priority-Bereich

Ein direkter Zugang zum Terminal, überdachte und besonders breite Stellplätze bieten maximalen Komfort beim Parken. Geschäftsreisende sparen durch die Nutzung der exklusiven Stellflächen im „Priority“-Bereich in der Ankunftsebene wertvolle Zeit bei der Parkplatzsuche am Flughafenterminal. Die „Priority“-Parkplätze können ab 39 Euro pro Tag genutzt werden.

Viel fliegen lohnt sich - Kundenkarte für mehr Komfort

Mit der DTMcomfort-Kundenkarte können Reisende den „Priority“-Parking-Bereich zu vergünstigten Konditionen nutzen, ein Magazin oder eine Tageszeitung aus der Flughafengastronomie auswählen, kostenfreie Getränke und Snacks genießen und unbegrenzt das Internet am Flughafen nutzen. Die DTMcomfort-Kundenkarte ist zum Jahrespreis von 99 € (inkl. MwSt.) erhältlich.

Nähere Informationen zum Service-Angebot für Geschäftsreisende werden auf der Flughafen-Website bereitgestellt: https://www.dortmund-airport.de/service-geschaeftsreisen.

Flughafen Dortmund