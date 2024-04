Geschäftsluftfahrt an der AERO Friedrichshafen

Cirrus SF50 Vision Jet an der AERO 2023 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Business Aviation und Hubschrauber glänzen auf der Jubiläums-AERO 2024 mit einem starken Auftritt, im Static Display wird auch ein Regierungsjet der Flugbereitschaft ausgestellt.

Die AERO 2024 bildet die gesamte Bandbreite der Allgemeinen Luftfahrt vom Segelflugzeug über Ultraleichte und Motorflugzeuge bis hin zu Geschäftsreisejets und Hubschrauber ab. Die Business Aviation ist in diesem Jahr auf der globalen Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt so gut vertreten wie lange nicht mehr.

Vom 17. bis zum 20. April 2024 werden die Besucher der AERO nicht nur Innovationen und Visionen für die Luftfahrt der Zukunft, sondern auch neue Flugzeuge, neues Zubehör und innovative Dienstleistungen aus allen Segmenten der Luftfahrt auf dem Messegelände in Friedrichshafen zu sehen bekommen. Die Business Aviation ist seit den Anfängen der AERO ein integraler Bestandteil der Messe.

Die Geschäftsluftfahrt in Europa ist vielfältig; nicht nur, was die Zahl der Flugzeuge und unterschiedlichen Flugzeugmuster betrifft, sondern auch in Bezug auf die Einsatzarten und Betreibermodelle. Neben dem Haupteinsatzgebiet von Geschäftsreiseflugzeugen, dem sicheren und schnellen Transport von Menschen zu geschäftlichen Zwecken oder von Ersatzteilen, finden zwischen acht und zehn Prozent aller Flüge mit Geschäftsreiseflugzeugen in Europa aus humanitären Gründen statt, wie beispielsweise dem Transport von Patienten oder Transplantationsorganen. In Deutschland sind mehr Geschäftsreiseflugzeuge stationiert als in jedem anderen europäischen Land.

Schon jetzt haben mit Bombardier, Textron Aviation, Gulfstream Aerospace, Pilatus Aircraft, Cirrus Aircraft, Honda Aircraft und Piper Aircraft führende Hersteller aus diesem Segment ihre Teilnahme an der Jubiläums-AERO zugesagt. Mit Atlas Air Service, Rheinland Air Service und Air Alliance sind auch führende Dienstleister aus der Business Aviation in Friedrichshafen als Aussteller vertreten. „Das Business Aviation Static Display der AERO ist so umfangreich wie seit langem nicht mehr“, sagt Tobias Bretzel, der Projektleiter AERO beim Messeveranstalter fairnamic GmbH. „Für das Customer Connect Event von Pratt & Whitney Canada am 17. April für Betreiber von PT6-Turboprop-Triebwerken bietet die AERO eine hervorragende Plattform zum fachlichen Austausch.“

Das Messegelände in Friedrichshafen verfügt über einen direkten Rollweg zum nebenliegenden Flughafen Friedrichshafen. Dadurch ist es möglich, dass auch größere Fluggeräte in den Messehallen und im Static Display direkt vor den Hallen ausgestellt werden können. Zu den Flugzeug-Highlights aus der Business Aviation gehören auf der AERO 2024 die Geschäftsreisejets Bombardier Global 5500 und Global 6000, Gulfstream G500, Pilatus PC-24, Cirrus SF50 VisionJet, HondaJet, Cessna CitationJet, Cessna CJ2 und andere. An ein- und zweimotorigen Turboporp-Flugzeugen werden die Muster Beechcraft King Air, Daher TBM 960, Pilatus PC-12, Kodiak 100 Series III und – als Europapremiere – die Piper M700 Fury zu sehen sein. Die Besucher und Aussteller freuen sich auf der AERO über kurze Wege zu den Fluggeräten.

Die Hubschrauber nehmen immer mehr Raum auf der Messe ein. Auf der AERO zeigen Aussteller nicht weniger als 20 Helikopter. Hersteller, ihre Vertriebspartner und Betreiber sind mit den Mustern Leonardo Helicopters AW139 und AW109, Robinson R22, R44 und R66, Bell 505, Guimbal Cabri, Konner vertreten. Im umfangreich besetzten Heli-Forum in der Halle B5 referieren von Mittwoch, 17. April bis Freitag, 19. April, anerkannte Fachleute aus der Drehflügler-Branche über aktuelle Themen aus ihren Fachbereichen.

Die AERO ist mit ihrer internationalen Besucherstruktur und ihrem internationalen Umfeld eine wichtige Kommunikations- und Informationsplattform mit einem umfangreichen Konferenz- und Vortragsprogramm. Während der Jubiläums-AERO haben die Besucher die Möglichkeit, sich bei über 200 Vorträgen und Podiumsdiskussionen über neue Entwicklungen zu informieren.

AERO