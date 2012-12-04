Geschäftsführer von Gulf Air tritt zurück

Samer Majali übernahm bei Gulf Air im Juli vor drei Jahren die Führung von Björn Näf und probierte die schlingernde Fluggesellschaft aus Bahrain zu einer bedeutenden Nischenfluggesellschaft umzubauen.

Warum Samer Majali, der von Royal Jordanian gekommen war, bereits auf Ende Jahr Gulf Air verlässt, wurde offiziell nicht bekannt gegeben. Zwischen ihm und dem Eigner Bahrain wird es wahrscheinlich zu unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, sonst wäre der Abgang wohl nicht so rasch erfolgt. Bei Gulf Air war bereits André Dose gescheitert, der die Crossair und Swiss zwischen 2001 und 2005 geleitet hat, auch sein Nachfolger Björn Näf, der sich bei Crossair, Swiss und in Afrika als Airline Manager verdient machte, war bei Gulf Air nicht erfolgreich. Alle drei Führungskräfte sind über die unberechenbaren Staatsstrukturen Bahrains und deren Rechte gestolpert.