Germanwings wird zu Eurowings

Eurowings Airbus A330-200 (Foto: Lufthansa)

Der Lufthansa Konzern überführt momentan die Marke Germanwings in die Marke Eurowings.

Zwei Billigflieger sind im Lufthansa Konzern zu viel, deshalb hat man sich bereits im März entschieden, die beiden Marken Germanwings und Eurowings zu vereinen. Die Tage der Germanwings sind nun gezählt, das wesentliche Geschäft wurde übers Wochenende auf die Eurowings übertragen. Die Lufthansa Tochter wird nun von Düsseldorf nach Köln gezügelt.

Mit dieser Zusammenlegung möchte der Lufthansa Konzern die verlorenen Marktanteile an easyJet und Ryanair wieder zurückgewinnen, ob das gelingt, sei dahingestellt, zu lange hat sich der Konzern auf der Sonnseite gewähnt. Verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, ist im heutigen Marktumfeld sehr schwierig geworden.