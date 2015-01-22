Germanwings mit weiteren Strecken ab Düsseldorf

Germanwings A319 (Foto: Germanwings)

Die deutsche Airline baut ihr Angebot an ihrem größten Standort zügig weiter aus und startet drei neue Flugverbindungen.

Ab Anfang März runden die Ziele Athen, Faro und Jerez de la Frontera das Angebot der Fluggesellschaft von Düsseldorf aus weiter ab. Zudem führt Germanwings auf der Strecke Düsseldorf – Malaga eine zusätzliche Verbindung jeden Mittwoch ein. In das spanische Malaga konnten Germanwings-Gäste bisher nur an den Flugtagen Samstag und Sonntag reisen.

Künftig ist auch ein Hin- und Rückflug jeden Mittwoch im Angebot. Die Strecke von Düsseldorf nach Athen wird ebenfalls ausgebaut. Hin- und Rückflüge auf dieser bietet Germanwings ab Anfang März neu dreimal pro Woche an den Tagen Dienstag, Donnerstag und Sonntag an.

Um Faro erweitert die Airline ihren Flugplan ab Düsseldorf mit einer wöchentlichen Verbindung jeden Montag. Die Stadt liegt im Süden von Portugal in der Region Algarve, direkt am Meer.

Ebenfalls einmal pro Woche fliegt Germanwings ab März auch nach Jerez de la Frontera. Flugtag ist der Freitag. Ebenso wie Malaga liegt der Ort in Andalusien. Er ist nicht nur die Heimatstadt des Sherry, sondern auch ein wunderschönes Urlaubsziel mit vielen Sehenswürdigkeiten und weiteren Ausflugszielen in der umliegenden Region. Auch die bekannte und weltberühmte königliche Reitschule befindet sich dort.