Germanwings meldet mehr Passagiere

Bei der Low Cost Tochter von Lufthansa stiegen im Berichtsmonat November 2011 mit 496.000 Fluggästen 1,5 Prozent mehr Passagiere ein als im Vorjahresnovember.

Das Angebot wurde um 1,7 Prozentpunkte auf 564 Millionen Passagierkilometer erweitert. Die Nachfrage hat um 1,3 Prozentpunkte auf 392 Millionen Sitzplatzkilometer angezogen. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,3 Prozentpunkte auf unbefriedigende 69,6 Prozent. Im laufenden Jahr flogen mit Germanwings 7,014 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,9 Prozentpunkten.