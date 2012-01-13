Germanwings meldet Dezemberpassagiere

Bei der Low Cost Tochter von Lufthansa stiegen im Berichtsmonat Dezember 2011 mit rund 508.000 Fluggästen 0,6 Prozent mehr Passagiere ein als im Vorjahresdezember.

Das Angebot wurde um 1,8 Prozentpunkte auf 531 Millionen Passagierkilometer erweitert. Die Nachfrage ist mit 0,1 Prozentpunkten weniger stark gewachsen als das Angebot nach oben gefahren wurde und erreichte im Dezember 2011 389 Millionen verkaufte Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,4 Prozentpunkte auf 73,2 Prozent. Im 2011 flogen mit Germanwings 7,522 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,7 Prozentpunkten.