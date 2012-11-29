Germanwings fliegt ab Nürnberg

Ab dem 31. März 2013 wird Germanwings ab Nürnberg fliegen. Die Lufthansa Billigtochter übernimmt von der Konzernmutter die Bedienung der Verbindung zwischen Nürnberg und Hamburg.

Zwischen Nürnberg und der Hansestadt kommt ein moderner Airbus A319 mit 150 Sitzplätzen zum Einsatz. Die Strecke wird fortan von Germanwings bedient, da Lufthansa ihre dezentralen Routen, die nicht nach Frankfurt oder München führen, an ihre billigere Tochter Germanwings übergeben werden.