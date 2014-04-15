Germanwings baut in Düsseldorf aus
15.04.2014 RK
Germanwings hat den Flugbetrieb ab Düsseldorf am 30. März 2014 aufgenommen und läutete nach nur vierzehn Tagen einen weiteren Expansionsschritt ein.Seit letztem Samstag, den 12. April 2014, steuert Germanwings ab Düddeldorf neun weitere Ziele an und am 13. April kam noch eine weitere Destination dazu. Die neuen Ziele sind: Catania, Cardiff, Newquay, Olbia, Zadar, Ancona, Bastia, Montpellier, Lamezia Terme und Dubrovnik. Bereits für das laufende Jahr peilt Germanwings die Beförderung von etwa fünf Millionen Passagieren ab und nach Düsseldorf, die Landeshauptstadt Norrheinwestfalens soll der größter Standort der Lufthansa Tochter werden.