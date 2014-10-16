Germanwings Piloten werden heute streiken

Die Piloten der Lufthansa Billigtochter Germanwings haben für heute Nachmittag und Abend von 12 Uhr 00 bis 24 Uhr 00 zu einem Streik aufgerufen. Germanwings hat einen Ersatzflugplan veröffentlicht.

Betroffen von dieser erneuten Arbeitsniederlegung sind alle deutschen Flughäfen, wo Germanwings Flugzeuge stationiert sind. Nach Angaben von Germanwings erwartet die Unternehmung erhebliche Unregelmässigkeiten auf ihrem gesamten Streckennetz. Betroffen werden hauptsächlich innerdeutsche Flüge sein. Der Tarifstreit mit den Lufthansa Konzern Piloten dreht sich momentan hauptsächlich um die Übergangsrente für die 5.400 Piloten bei Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo. Alle betroffenen Germanwings Fluggäste werden gebeten, sich regelmäßig vor Reiseantritt über den Status Ihres Fluges zu informieren. Passagiere, deren Germanwings-Flug stattfindet, werden gebeten, sich 2 Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden.

Die Flüge, die Eurowings im Auftrag der Germanwings absolviert, sind von dem Arbeitskampf nicht betroffen.