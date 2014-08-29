Germanwings Piloten streiken

Die Piloten der Lufthansa Billigtochter Germanwings haben heute Morgen um 06 Uhr 00 mit ihren Streikmaßnahmen begonnen, der Streik soll um 12 Uhr 00 wieder aufgehoben werden.

Betroffen sind alle deutschen Flughäfen, wo Germanwings Flugzeuge stationiert hat. Nach Angaben von Germanwings fallen von den 164 betroffenen Flügen in diesem Zeitraum 116 aus. Etwa 15.000 Passagiere können daher ihren Flug nicht wie geplant antreten. Betroffen sind vor allem innerdeutsche Flüge. Der Tarifstreit mit den Lufthansa Konzern Piloten dreht sich momentan hauptsächlich um die Übergangsrente für die 5.400 Piloten bei Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo.

Den betroffenen Fluggästen raten wir, vor Reiseantritt die Homepage von Germanwings zu konsultieren, um abzuklären, ob ihr gebuchter Flug von einer Streichung betroffen ist oder nicht.