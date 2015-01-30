Germanwings: Frankreich-Programm ab Düsseldorf komplettiert

Germanwings A319 (Foto: Germanwings)

Reisende aus Nordrhein-Westfalen können jetzt ganz entspannt französischen Charme, Chic und Laissez-faire genießen: Germanwings startet zum 1. Mai 2015 eine neue Flugverbindung zwischen Düsseldorf und Marseille, der zweitgrößten Stadt Frankreichs.

Nur mit Germanwings ist die faszinierende Mittelmeer-Metropole damit jetzt aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland direkt erreichbar. Marseille ist neben Paris, Lyon, Montpellier, Nizza und Toulouse bereits das sechste Ziel in Frankreich, das die deutsche Airline ab Düsseldorf anbietet.

Germanwings startet gleich mit vier wöchentlichen Flügen in den wetterstabilen Süden Frankreichs: Die Fluggesellschaft fliegt jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag an die Mittelmeerküste. Die Kulturhauptstadt 2013 Marseille erwartet den Besucher mit einem ganz besonderen Flair, der geprägt ist von südländischer Lebensart und einem schieren Überfluss an Kultur. Die Stadt entstand bereits im siebten Jahrhundert vor Christus als griechischer Handelsstützpunkt und verdankt ihr rasches Wachstum ihrer geschützten Lage in einer Bucht.

Heute gilt Marseille als zweites kulturelles Zentrum Frankreichs mit zahlreichen bedeutenden Museen wie dem Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée oder dem Musée d’art contemporain. Das Stadtbild wird beherrscht von der Kirche Notre-Dame de la Garde, deren Aussichtsplattform einen spektakulären Überblick über die Stadt bietet. Marseille hat aber auch großartige Architektur der Neuzeit zu bieten, zum Beispiel das von Zaha Hadid entworfene Firmengebäude der Reederei CMA CGM.

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