Germania wird ausgezeichnet

Germania Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Die Webseite zur Reiseplanung und -buchung, TripAdvisor, hat die unabhängige Fluggesellschaft Germania mit dem Travellers´ Choice Award 2018 ausgezeichnet

Basierend auf den Bewertungen und Meinungen der Reisenden wurde Germania zur Best Airline Germany 2018 gekürt. Außerdem gewann die Fluggesellschaft die Gunst der Passagiere in den Airline-Kategorien Travellers´ Choice Economy – Europe sowie Travellers´ Choice Regional Airline – Europe.

TripAdvisor bietet Reisenden weltweit die Möglichkeit, Flüge zu buchen und die besten Deals zu finden. Zudem können sie ihre Flugerfahrung auch bewerten. Zum zweiten Mal wurde jetzt auf Grundlage der eingegangenen Beurteilungen der Preis in der Kategorie Best Airline Germany vergeben, in der sich Germania trotz des deutlichen Größenunterschieds zu den Marktführern durchsetzen konnte. Die Travellers' Choice Awards basieren auf der Quantität und Qualität von Airline-Bewertungen und -Ratings von Reisenden weltweit, die auf TripAdvisor in der Zeit von Februar 2017 bis Februar 2018 abgegeben wurden.

“Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unseres Produktes und unserer täglichen Arbeit”, sagte Markus Alwast, Director Inflight & Guest Experience der Germania Fluggesellschaft in Berlin. „Als mittelständische Airline streben wir einen soliden Service in familiärer Atmosphäre an Bord an. Die Auszeichnung als Best Airline Germany ehrt uns und wir verstehen sie als klaren Auftrag, Qualität und Service zu stärken und auszubauen.”

"Wir freuen uns sehr, die weltweit beliebtesten Fluggesellschaften der TripAdvisor-Community zu würdigen und die Fluggesellschaften auf der ganzen Welt in den Fokus zu rücken, die die besten Flugerlebnisse bieten, darunter Germania", sagte Bryan Saltzburg, Senior Vice President und General Manager von TripAdvisor Flights. "Während die Luftfahrtindustrie neue Tarifprodukte und ein breiteres Angebot an Bordangeboten einführt, suchen die Verbraucher weiterhin nach den Carriern, die einen Mehrwert und eine Qualitätserfahrung bieten. Die Travellers´ Choice Awards für Fluggesellschaften erkennen die Fluggesellschaften an, die die Erwartungen der Passagiere übertreffen und von Reisenden Bestnoten erhalten."

Germania gehört zu den wenigen Fluggesellschaften, die ihren Gästen ohne Unterschied kostenfreie Snacks und Softdrinks an Bord servieren und je nach Flugzeit sogar eine warme Mahlzeit anbieten. Zeitschriften und Bord-Entertainment sind ebenfalls inkludiert. Außerdem schließt jedes Flugticket sechs Kilogramm Hand- und 20 Kilogramm Reisegepäck ohne Aufpreis ein. Für das Jahr 2020 erwartet Germania neue Flugzeuge vom Typ A320neo. Kunden dürfen sich auf nagelneues Fluggerät mit moderner Kabinenausstattung und vielseitigem Inflight-Entertainment freuen.

Hier geht es zu den TripAdviser-Bewertungen der Germania.

Hier geht es zu den Gewinnern des Travellers´ Choice Award 2018.