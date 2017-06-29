Germania verbindet Dresden mit Reykjavík

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Germania fliegt neu von Dresden ins isländische Reykjavík, dabei wird der Flughafen von Keflavík angeflogen.

Für Passagiere eröffnet sich damit die Gelegenheit, den Urlaub abseits der klassischen Ziele zu verbringen. Island ist eine Alternative für Aktivurlauber, die moderate Temperaturen im Sommer bevorzugen. Germania verbindet die sächsische Landeshauptstadt mit Keflavík bis Oktober 2017 immer mittwochs und samstags, auch im Sommer 2018 wird die Strecke angeboten.

Die Verbindung nach Reykjavík Keflavík ist Teil eines insgesamt gewachsenen Flugprogramms ab Dresden. Im Vergleich zum Vorjahressommer sind die Flugbewegungen der Germania um 43 Prozent gestiegen. Infolgedessen hat sich die Airline mit dem grün-weißen Logo am Flughafen der sächsischen Landeshauptstadt räumlich und personell vergrößert. Ein neuer Crew-Raum wurde bezogen und technisch ausgerüstet, damit sich die inzwischen 56 Piloten und Flugbegleiter auf Flüge noch besser vorbereiten können. Zum Sommer 2018 wird die Germania Fluggesellschaft weitere Arbeitsplätze am Standort schaffen. Erste Stellen werden im Herbst 2017 unter anderem auf flygermania.com ausgeschrieben.

Das erste Flugzeug nach Reykjavík Keflavík hebt am Abend um 21.35 Uhr von Dresden ab. Island entwickelt sich zu einem immer beliebteren Reiseziel. Mit seinen Fjorden, Geysiren, Vulkanen, dem Hochland sowie den endlos langen Sommertagen ist die Insel ein idealer Ort für Aktivurlauber, die auf ihrer Reise Natur entdecken wollen. Keflavík liegt 50 Kilometer westlich der isländischen Hauptstadt Reykjavík, die mit ihrem großen kulturellen Angebot ebenfalls ein attraktives Ziel ist. Auf Island herrscht ein ozeanisch kühles Klima, das der Insel angenehme Temperaturen im Sommer beschert.

Flüge von Dresden nach Reykjavík Keflavík gibt es one-way bereits ab 59 Euro. Tickets sind im Internet unter flygermania.com, telefonisch unter +49 30 610 818 000 (Normaltarif aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) sowie im Reisebüro buchbar. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren und enthalten bereits die gesetzlich vorgeschriebene Luftverkehrsabgabe.

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