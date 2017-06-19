Germania stationiert drittes Flugzeug in Dresden

Germania Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Zum Sommer 2018 wird die Germania Fluggesellschaft ein drittes Flugzeug am Flughafen Dresden fest stationieren und neue Ziele ins Flugprogramm aufnehmen.

Das ergibt sich aus dem Rahmenprogramm, das die Airline mit den grün-weißen Flugzeugen ab der sächsischen Landeshauptstadt am Donnerstag buchbar gestellt hat. Neues Ziel ist etwa die griechische Hauptstadt Athen mit zwei wöchentlichen Verbindungen und auch von dort gibt es weitere neue Reisemöglichkeiten. Durch ein bestehendes Codeshare-Abkommen zwischen Germania und der regionalen Fluggesellschaft Sky Express können Reisende ab Dresden unter anderem auf die Inseln Mykonos, Santorini, Paros oder Karpathos umsteigen. Insgesamt sind hier zehn neue Reiseziele im Angebot.

"Wir beobachten eine sehr hohe Nachfrage unseres touristischen Angebots durch Reiseveranstalter, die wir teilweise nicht voll befriedigen können", sagte Claus Altenburg, Director Sales der Germania Fluggesellschaft, mit Blick auf das laufende Sommergeschäft. "Um dem gesamten Bedarf Rechnung zu tragen, wird das Flugangebot im kommenden Sommer mit einer dritten Boeing 737-700 gestärkt: die bisherigen 33 wöchentlichen Abflüge werden um weitere 14 Abflüge erhöht."

Öfter als bislang geht es dann auf die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Auch nach Antalya in der Türkei wird Germania das Flugangebot aufstocken, mit vier wöchentlichen Verbindungen wird das Volumen verdoppelt. Die tägliche Verbindung nach Palma de Mallorca wird fortgesetzt, wie auch das Angebot auf die Kanarischen Inseln.

Germania als Dresdner Homecarrier hat das Potenzial der Region erkannt und sich zum mittlerweile größten Anbieter von touristischen Flügen ab Dresden entwickelt. Mit dem dritten Flugzeug erhalten die Passagiere aus dem Dreiländereck neue Reisemöglichkeiten und zeitliche Flexibilität. Griechenland erfährt als Feriendestination einen sehr dynamischen Aufschwung.

Flüge soll es one-way bereits ab 49 Euro geben, inklusive Steuern und Gebühren und der gesetzlich vorgeschriebenen Luftverkehrsabgabe. Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-, Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Schwestergesellschaft Germania Flug AG betreibt das Unternehmen derzeit 27 Flugzeuge.

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