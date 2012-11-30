Germania rüstet Boeing 737 mit Winglets aus

Die Fluggesellschaft Germania wird weitere ihrer Boeing 737-700 Verkehrsflugzeuge mit Winglets nachrüsten.

Durch die neu angebauten Winglets werden die Jets künftig weniger Treibstoff verbrauchen und sind dadurch deutlich energieeffizienter unterwegs. Insgesamt beabsichtigt Germania sieben Boeing 737 mit den widerstandsreduzierenden Flügelrandbögen zu versehen. Fünf davon sind bereits umgerüstet und im Einsatz. Die zwei verbleibenden Flugzeuge sollen bis Februar 2013 mit Winglets ausgestattet sein. Bis Ende des kommenden Jahres werden auch die Kabinen der sieben Boeing 737 grundlegend modernisiert und die Außenbemalung der Flugzeuge soll an das aktuelle Erscheinungsbild der Germania A319 angepasst werden.