Germania mit eigenem Check-in-Schalter in Zürich

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Ab sofort steht Gästen der grün-weissen Airline im Terminal 2 Reihe 5 des Zürcher Flughafens ein eigener Check-in-Bereich zur Verfügung.

Heute früh hat Germania am Flughafen Zürich ihren eigenen Check-in-Bereich eröffnet. Ab sofort stehen damit den Germania-Gästen in der Reihe 5 des Terminal 2 exklusiv die Schalter 528-533 zum Einchecken zur Verfügung. Bei hohem Passagieraufkommen werden zusätzlich auch die Schalter 522-527 geöffnet. Fluggäste können an diesen Schaltern ganz regulär ihren Flug starten oder im Falle eines bereits gemachten Web Check-ins bequem ihr Gepäck am Bagage-Drop-Schalter abgeben.

Germania Check-in-Schalter Flughafen Zürich (Foto: Germania)

Die Reihe 5 befindet sich ein Stockwerk unterhalb der Check-in-Reihen 1-4 und ist am besten von den Parkhäusern 2 und 3 über die Passerelle erreichbar. Rechts neben den Schaltern befindet sich der Aufgang zur Bordkartenkontrolle, welche zur Sicherheitskontrolle führt. Gegenüber den Germania-Schaltern befindet sich ausserdem eine Travelex Wechselstube für Fremdwährung jeder Art.

«Wir freuen uns sehr, unseren Fluggästen ihre Reise durch diesen neuen Service noch angenehmer zu gestalten. Durch die klare Kennzeichnung des Germania-Check-ins finden sich auch Personen ohne Probleme zurecht, die mit dem Flughafen Zürich weniger vertraut sind», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

Sämtliche Germania-Flüge sind online auf www.flygermania.com, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One-Way-Tickets sind bereits ab 69 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passa-giere mindestens 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebüh-ren stets im Flugpreis inbegriffen.

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