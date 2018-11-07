Germania mit Winterflugplan ab Zürich

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die grün-weisse Fluggesellschaft Germania ist am Flughafen Zürich anfangs November mit insgesamt elf Destinationen in den Winterflugplan gestartet.

Germania startet am Donnerstag, den 1. November 2018, in den neuen Winterflugplan. Bis Ende April 2019 werden ab Zürich bis zu 18 Flüge pro Woche zu insgesamt elf Destinationen durchgeführt.

Auf die spanischen Inseln richtet die Fluggesellschaft mit den grün-weissen Flugzeugen im Winter einen besonderen Fokus. Die Kanareninsel Teneriffa wird erstmals auch im Winter von Germania bedient (einmal pro Woche). Sie ergänzt die drei weiteren Inseln Gran Canaria (neu zweimal pro Woche), Fuerteventura und La Palma (je einmal wöchentlich). Dank des angenehmen Klimas in den Wintermonaten sind die Kanarischen Inseln während dieser Jahreszeit ein besonders beliebtes Reiseziel.

Auch das Flugangebot nach Mallorca wurde ausgebaut. Die Baleareninsel wird im Winter durchgehend angeflogen, wobei die Volumen zu den Feiertagen und ab Februar/März aufgestockt werden und bis zu viermal pro Woche geflogen wird. Die Flugfrequenz nach Mallorca wird damit im Vergleich zum Winter 2017/18 mehr als verdoppelt.

Eine weitere Besonderheit diesen Winter: Die portugiesische Atlantikinsel Funchal wurde wieder ins Programm aufgenommen. Gerade bei Aktivreisenden ist die «Blumeninsel» eine sehr beliebte Reisedestination.

Ein weiteres Augenmerk legt Germania in den kommenden Monaten auf die ägyptischen Destinationen am Roten Meer. Dreimal pro Woche fliegt die Airline nach Hurghada, je einmal pro Woche geht es nach Marsa Alam und nach Sharm el-Sheikh. Die ägyptischen Ferienorte eignen sich besonders gut für Wassersportler sowie auch für alle übrigen Sonnenanbeter.

Die beiden Destinationen Agadir in Marokko sowie Beirut im Libanon komplettieren das Flugangebot von Germania. Beide Städte bietet Germania als einzige Fluggesellschaft nonstop ab Zürich an.

Übrigens: Germania-Passagiere, die einen etwas längeren Anfahrtsweg an den Flughafen Zürich haben, können im Anschluss an die Flugbuchung auf www.flygermania.com unter der Rubrik «Buchen» zu sehr attraktiven Konditionen einen Hertz-Mietwagen ab einem beliebigen Schweizer Standort bis zum Zürcher Flughafen und zurück buchen. Gerade für Reisende aus einem weiter entfernten Wohnort mit einem Abflug früh morgens oder einer Ankunft spät abends ist das im Frühjahr 2018 eingeführte Angebot «Drive & Fly» ideal, da dadurch teure Hotelübernachtungen oder die Parkgebühren am Flughafen entfallen.

Die Flüge ab Zürich sind online auf www.flygermania.com, über die Germania-App, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One-Way-Tickets sind bereits ab 79 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passagiere 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind Snacks, Softdrinks, sowie Zeitungen und Zeitschriften stets im Flugpreis enthalten, auf längeren Flügen wird sogar eine warme Mahlzeit serviert. Die Flugpreise enthalten darüber hinaus alle Taxen und Gebühren.

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