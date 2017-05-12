Germania mit Winterflug von Zürich nach Agadir

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Nach einer erfolgreichen Vorsaison fliegt die Schweizer Airline auch im kommenden Winter einmal pro Woche in die marokkanische Sonnendestination am Atlantik.

Germania hat für den kommenden Winter 2017/18 eine weitere Destination zur Buchung freigeschaltet: Agadir. Die sonnenverwöhnte Destination im Süden Marokkos wird vom 7. November 2017 bis zum 24. April 2018 jeweils dienstags nonstop ab Zürich angeflogen. «Agadir ist bereits im vergangenen Winter sehr gut bei unseren Fluggästen angekommen und hat sich zu einer sehr beliebten Germania-Destination entwickelt. An diesen Erfolg knüpfen wir nun an», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG. Agadir ergänzt die weiteren Winterdesti-nationen von Germania in Ägypten, Spanien sowie im Libanon.

Gerade im Winter sind sonnenreiche Badeferienziele mit angenehmem Klima sehr begehrt. Mit seinen Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad bietet Agadir beste Voraussetzungen, um der kalten Jahreszeit für ein paar Tage zu entfliehen. Begünstigt wird das Klima durch die Passatwinde, welche Agadir auch für Kite- und Windsurfer sowie Wellenreiter zu einem angesagten Spot machen. Der Atlantik bietet sich aber auch zum Tauchen, Hochseefischen oder zum Baden, Schnorcheln und Kajakfahren an.

Wer es lieber trocken mag, dem stehen zahlreiche Landaktivitäten wie Reiten, Golf, Mountainbiking oder Wandern zur Verfügung. Oder man geniesst einfach den unbeschreiblichen Blick auf den Ozean von der Strandpromenade aus. In den Cafés und Restaurants werden die Gäste in die lokale Gastronomie eingeführt und mit regionalen Spezialitäten verwöhnt. Lohnenswert ist auch ein Besuch des weiter in Richtung Innenstadt gelegenen Souks El Had. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt – nur das Handeln sollte man nicht vergessen. Agadir ist auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung, z.B. zu abgeschiedenen Bergdörfern, Schluchten, Wasserfällen oder zu den weissen Sandstränden von Mirleft. Zudem bietet sich Agadir auch als Startpunkt für grössere Rundreisen durch das Wüstenland an.

Sämtliche Germania-Flüge sind online auf www.flygermania.com, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One-Way-Tickets sind bereits ab 69 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passa-giere mindestens 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen.

Germania Schweiz AG