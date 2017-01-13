Germania kooperiert mit Sky Express

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Für den Ausbau des Ferienflugangebots im neuen Jahr haben die Germania Fluggesellschaft und die griechische Fluggesellschaft Sky Express ein Codeshare-Abkommen vereinbart.

Ein entsprechender Vertrag wurde am Mittwoch in Athen von den Geschäftsführern beider Unternehmen unterzeichnet. Demnach teilen sich die Airlines die Beförderung der Passagiere von und auf die griechischen Inseln: Ab dem 4. Mai 2017 wird Germania ab Bremen und ab dem 12. Juni 2017 ab Nürnberg jeweils montags und donnerstags in die griechische Hauptstadt fliegen. Von dort aus übernimmt Sky Express am gleichen oder am Folgetag den Transport und befördert die Reisenden innerhalb ihres Streckennetzes. Ab Athen umfasst es 14 griechische Inseln. Zu ihnen gehören Kreta, Santorini, Mykonos, Karpathos, Skiathos, Paros, Kythira, Ikaria, Zakynthos, Chios, Astypalea, Syros, Naxos und Milos.

Durch das Codesharing kann Germania ihren Gästen Flugverbindungen auf zahlreiche griechische Inseln anbieten, ohne dass dafür eigene Direktflüge notwendig werden. Gäste wiederum profitieren von der Individualisierung ihrer Urlaubsreisen und können verschiedene, traumhafte Orte am tiefblauen Meer erleben.

Für die Passagiere aus Bremen und Nürnberg wird Germania Flugzeuge des Typs Airbus A319 und Boeing 737 mit 150 bzw. 148 Sitzplätzen bereit stellen. Sky Express setzt ihrerseits Turbo-Prop-Flugzeuge vom Typ ATR42 mit 48 Sitzplätzen ein. Flüge von und nach Athen sind bereits online buchbar, Tickets gibt es one-way ab 69 Euro. Die Codeshare-Möglichkeiten werden bis Ende Januar umgesetzt, so dass die Weiterflugmöglichkeiten und Reisepakete ab Februar 2017 voll buchbar sind. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf weitere deutsche Abflughäfen ist für 2018 geplant.

“Das Codesharing bietet beiden Airlines die ideale Gelegenheit, ihre Stärken zu verbinden”, sagte Karsten Balke, CEO der Germania, zur Unterzeichnung der Vereinbarung. “Mit Germania reisen Urlauber seit Jahren verlässlich und komfortabel nach Griechenland, jetzt kommen durch das Drehkreuz Athen zahlreiche neue Möglichkeiten hinzu.”

Die Geschäftsführerin von Sky Express, Niki Karagoule, betonte den hohen Mehrwert für die Gäste. “Durch das Codesharing sind wir in der Lage, vielen deutschen Urlaubern ganz individuelle Urlaubseindrücke auf den verschiedenen griechischen Inseln zu verschaffen. Mit der Zusammenarbeit setzt Sky Express ihre Strategie um, das Netzwerk zu stärken und nachhaltiges Wachstum im griechischen Tourismus zu fördern.“

Das Flugangebot nach Athen ergänzt die bestehenden Griechenland-Verbindungen der Germania Fluggesellschaft. Für Fluggäste nach Rhodos, Kos und Kreta gibt es durch die Vereinbarung erstmals die Möglichkeit, die Insel während einer Paket-Reise zu wechseln. Sky Express wird deutsche Gäste dann auch zwischen den Inseln fliegen können und das Island-Hopping vereinfachen.

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