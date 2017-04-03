Germania kündigt Ägypten Flüge an

Germania Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Germania fliegt noch öfter in die Bade- und Tauchregion am Roten Meer.

Von mehreren deutschen Flughäfen aus bietet die grün-weiße Airline die Möglichkeit, den grauen Tagen zu entfliehen und in Ägypten reichlich Sonne zu tanken. Ab November 2017 geht es wie gewohnt von Dresden, Bremen, Rostock-Laage, Erfurt-Weimar und Düsseldorf einmal pro Woche nach Hurghada.

Neu hinzukommen nun die Flughäfen Berlin-Schönefeld, Friedrichshafen, Münster/ Osnabrück und Nürnberg.

Auch die Flüge nach Sharm el-Sheikh werden aufgestockt: Zu den bestehenden Verbindungen ab München und Düsseldorf kommen Flüge ab Berlin-Schönefeld, Bremen, Dresden, Hamburg und Nürnberg hinzu. Damit fliegt Germania sieben Mal in der Woche nach Sharm el-Sheikh.

Die Badeorte am Roten Meer begeistern durch eine Vielzahl an Wassersport-Möglichkeiten: Taucher und Schnorchler können unter Wasser ein farbenfrohes Naturparadies entdecken. Über der Oberfläche kommen Wind- und Kite-Surfer gut in Fahrt. Wer es lieber sandig mag, kann mit Quad-Touren in der Wüste oder mit Beachvolleyball vielseitigen Ferienspaß finden.

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