Germania fliegt von Zürich nach Rostock

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Ab sofort bedient Germania die Strecke zwischen der Limmatstadt und der norddeutschen Hansestadt zwei Mal pro Woche nonstop.

Am 19. Mai startete Germania mit der Verbindung zwischen Zürich und Rostock. Bis zum 29. September fliegt die Airline zwei Mal pro Woche – jeweils freitags und sonntags – die Strecke zwischen dem Zürichsee und der Ostsee.

Rostock verfügt über einen reichen Altbaubestand sowie einen schönen historischen Stadt-kern – hier trifft Grossstadtflair auf hanseatische Architektur. Neben der allgegenwärtigen Backsteingotik hat die norddeutsche Stadt kulturell noch einiges mehr zu bieten: Zahlreiche Museen, Kirchen, Klöster, Stadttore sowie die älteste Universität Nordeuropas aus dem Jahr 1409 wollen besucht und bestaunt werden. Eine moderne Gastronomie und ein umfassen-des Shoppingangebot runden jeden Citytrip nach Rostock ab.

Die Hansestadt ist auch ein idealer Startpunkt für Reisen entlang der Ostseeküste oder auf die vorgelagerten Inseln. Mit dem Mietwagen, dem Fahrrad oder zu Fuss lässt sich die Region auf individueller Basis bequem erkunden, zum Beispiel die Rostocker Heide mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna. Hier finden Naturfreunde die besten Voraussetzungen für eine entspannte Wanderung oder eine gemütliche Velotour. Bei Gästen ebenfalls sehr beliebt ist die Mecklenburgische Seenplatte. Die 1117 natürlichen Seen bilden das grösste vernetzte Wassersportrevier Europas. Der Müritz-Nationalpark und vier weitere Naturparks bieten eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten. Ideal sind die Rostock-Flüge von Germania auch für Gäste von Kreuzfahrten, die im nahegelegenen Warnemünde starten.

«Wir freuen uns sehr, mit dieser neuen Städteverbindung das Germania-Flugangebot zu ergänzen. Rostock ist eine schöne Alternative zu den Zielen in klassischen Sommerferienregionen», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

Sämtliche Germania-Flüge sind online auf www.flygermania.com, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One-Way-Tickets sind bereits ab 69 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passa-giere mindestens 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen.

Über Germania Flug AG

Die Germania Flug AG wurde im August 2014 als eigenständiges Schweizer Unternehmen in Glattbrugg/ZH ge-gründet. In Zusammenarbeit mit der Germania Fluggesellschaft mbH, die ihre Flugdienstleistungen seit rund 30 Jahren anbietet, betreibt die Schweizer Airline aktuell zwei Airbus A319 mit je 150 Sitzplätzen sowie einen Airbus A321 mit 215 Sitzen. Das Unternehmen beschäftigt in der Kabine, im Cockpit sowie im administrativen Bereich rund 100 Mitarbeitende. www.flygermania.com

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