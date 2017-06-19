Germania fliegt von Zürich nach Ankara

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Ab sofort fliegt Germania einmal pro Woche nonstop ab Zürich in die türkische Hauptstadt Ankara.

Am Freitag ist vom Flughafen Zürich erstmals eine Germania-Maschine in Richtung Ankara gestartet. Bis zum 20. Oktober 2017 wird die neue Strecke einmal pro Woche bedient. Der Abflug in Zürich erfolgt um 22.15 Uhr mit Landung in Ankara um 02.15 Uhr. Der Rückflug landet in Zürich jeweils am Samstagmorgen um 06.30 Uhr.

Mit der neuen Verbindung nach Ankara fokussiert Germania auf den Ethnik-Verkehr. Das heisst auf in der Schweiz lebende Menschen mit türkischer Herkunft, die ihre Familien und Freunde in der Heimat besuchen möchten, bzw. auf Türken, die zu ihren Verwandten und Bekannten in der Schweiz fliegen wollen. «In der Schweiz leben derzeit rund 120‘000 Personen türkischer Abstammung, die meisten davon in den Kantonen Zürich, Aargau und Basel. Für diese Menschen bieten wir nun mit unseren Ankara-Flügen eine neue Verbindung in eine bislang aus der Schweiz noch weniger erschlossene Region der Türkei», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

In Ankara sowie der gleichnamigen Provinz leben insgesamt rund 5,34 Millionen Menschen. Da-mit ist Ankara die zweitgrösste Provinz sowie nach Istanbul auch die zweitgrösste Stadt des Landes. Das Wahrzeichen Ankaras ist die Grabstätte des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk. Sie befindet sich von einem Park umgeben auf einem Hügel mitten in der Stadt. Eine weitere Sehenswürdigkeit Ankaras ist die Burg. Sie liegt auf Vulkangestein im Stadtteil Ulus und bietet einen herrlichen Ausblick auf die Stadt. Die Burgmauern sind umgeben von typischen alttürkischen Häusern sowie zahlreichen Kunstgalerien und Restaurants.

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