Germania fliegt von Berlin nach Bodrum

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Germania fliegt seit Donnerstag, den 5. Mai 2016, von Berlin-Schönefeld nach Bodrum.

Der Badeort im Südwesten der Türkei wird jeden Donnerstag von Schönefeld aus angeflogen. Der Hinflug startet um 12:20 Uhr und landet um 16.20 Uhr in Bodrum. Der Rückflug von Bodrum nach Schönefeld startet um 17.05 Uhr und kommt um 19.30 Uhr an.

Germania feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Der Erstflug der in Köln gegründeten Airline erfolgte im Jahr 1986. Berlin wurde 1991 in den Flugplan aufgenommen, anschließend verlagerte die Airline ihren Sitz komplett nach Berlin.

Tickets für die neue Bodrum-Strecke sind ab 69 Euro erhältlich.