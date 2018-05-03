Germania baut Kapazitäten ab Zürich aus

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Ab Anfang Mai bedient Germania ab Zürich insgesamt 18 Destinationen mit 41 Flügen pro Woche, eine Zunahme der Flugkapazitäten von 36 Prozent gegenüber Sommer 2017.

Beliebte Ferienziele in Spanien, Griechenland oder Ägypten werden deutlich öfters angeflogen. Neu im Sommerflugplan stehen Ibiza, Korfu, Teneriffa und Zadar. Die Wiederaufnahme der Türkei als Reiseziel bestätigt den erneuten Aufwärtstrend der Ferienregion am Bosporus und rundet den Sommerflugplan 2018 ab.

Germania startet in die Sommersaison 2018 und bietet ihren Schweizer Feriengästen in den kommenden Monaten ein abwechslungsreiches Angebot. Das Streckennetz wird diesen Sommer auf insgesamt 18 Destinationen mit 41 wöchentlichen Flügen ausgebaut. Im Vorjahressommer bediente die Schweizer Airline 13 Destinationen mit wöchentlich 30 Flügen. Mit dem optimierten Sommerflugplan wird eine Gesamtzunahme der Flugverbindungen von 36% erzielt. Zur Bewältigung dieses Wachstums least die Schweizer Fluggesellschaft einen Airbus A319 der Germania-Tochtergesellschaft Bulgarian Eagle. Da-mit operiert die Airline diesen Sommer ab Zürich mit drei Airbus A319 und einem A321.

Am häufigsten angeflogen werden im Sommer 2018 die beliebten spanischen und griechischen Inseln. Auf den Balearen und Kanaren stehen neben Mallorca, Gran Canaria und Fuerteventura erstmals auch Ibiza (ab 3. Mai) und Teneriffa (seit 1. Mai) auf dem Flugpro-gramm ab Zürich. Die bereits in den Vorjahren bewährte tägliche Mallorca-Anbindung wird auch in diesem Jahr mit neun wöchentlichen Flügen fortgesetzt. Das Griechenland-Programm mit Kos, Kreta und Rhodos wird durch die Insel Korfu verstärkt, die am 22. Mai erstmal angeflogen wird. Neu bedient Germania diesen Sommer die kroatische Küstenstadt Zadar (ab 12. Mai) und eröffnet so den Schweizer Feriengästen neue Möglichkeiten für Badeferien und Rundreisen in dem sonnenverwöhnten Land auf dem Balkan. Hoch im Kurs stehen im Sommer 2018 auch die Götterinsel Zypern sowie die bulgarische Badeferien-Destination Burgas.

Nach einer längeren Pause fliegt die grün-weisse Airline ab Ende August auch wieder nach Antalya an der türkischen Riviera. «Die Feriendestination Türkei meldet sich diesen Sommer definitiv zurück», sagt Tobias Somandin, CEO Germania Flug AG. «Das Land ist und bleibt ein hochinteressanter Markt, den wir stets im Auge haben, um je nach Situation sofort reagieren und Kapazitäten auf- und ausbauen zu können.» Bereits im vergangenen Jahr zu-rückgemeldet hat sich Ägypten. Die Region am Roten Meer ist im Sommerflugplan 2018 mit den drei Destinationen Hurghada, Marsa Alam und Sharm-el-Sheikh vertreten. Abgerundet wird das aktuelle Flugprogramm von den Destinationen Beirut (Libanon) und Agadir (Marokko), die sich mittlerweile als beliebte Reisedestinationen der Schweizer im Germania-Flugplan etabliert haben.

Flüge ab Zürich sind online auf www.flygermania.com, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar. One-Way-Tickets sind bereits ab 79 CHF erhältlich. Auf allen Germania-Flügen können Passagiere 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen.

Verbindungen ab Zürich im Sommer 2018 Reiseziel Wochentag Ägypten Hurghada Mittwoch / Sonntag Marsa Alam Donnerstag Sharm el-Sheikh Montag Bulgarien Burgas Dienstag / Freitag Griechenland Kos Dienstag / Donnerstag / Samstag Kreta Montag / Freitag Korfu Dienstag Rhodos Dienstag / Freitag Kroatien Zadar Mittwoch / Samstag Libanon Beirut Dienstag / Donnerstag / Sonntag Marokko Agadir Donnerstag Spanien Fuerteventura Montag / Samstag Gran Canaria Mittwoch / Sonntag Ibiza Montag / Donnerstag / Freitag Mallorca täglich* Teneriffa Freitag Türkei Antalya Dienstag / Freitag Zypern Larnaka Mittwoch / Sonntag

*Sa und So jeweils 2 Flüge (Stand Mai 2018)

Über Germania Flug AG Die Germania Flug AG wurde im August 2014 als eigenständiges Schweizer Unternehmen in Glattbrugg/Zürich gegründet. In Zusammenarbeit mit der Germania Fluggesellschaft mbH operiert die Schweizer Airline ab Zürich mit drei Flugzeugen vom Typ Airbus A319 mit je 150 Sitzplätzen sowie einem Airbus A321 mit 215 Sitzen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 120 Mitarbeitende in der Kabine, im Cockpit sowie im administrativen Bereich. Zusammen mit der deutschen Germania-Fluggesellschaft und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte zum Sommer 2018 bis zu 36 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com