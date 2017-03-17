Germania Schweiz schaltet Winterflugplan frei

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Germania Schweiz hat soeben ihren Flugplan für den Winter 2017-18 aufgeschaltet und gibt damit erste Nonstop-Flüge ab Zürich auf die Kanaren und die Balearen, nach Ägypten sowie in den Libanon zur Buchung frei.

Die beiden ägyptischen Sonnenziele Hurghada und Marsa Alam am Roten Meer sind ideale Feriendestinationen, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Bei sommerlichen Luft- und Wassertemperaturen kommen hier vor allem Wassersportbegeisterte auf ihre Kosten – Ägypten bietet perfekte Voraussetzungen für Taucher, Schnorchler, Wind- und Kitesurfer so-wie Segler und Hochseeangler. Selbstverständlich kann man an den ausgedehnten Stränden oder am Hotelpool auch einfach das süsse Nichtstun genießen. Ab Anfang November 2017 bis Ende April 2018 fliegt Germania dreimal pro Woche (mittwochs, samstags und sonntags) nach Hurghada sowie einmal pro Woche (donnerstags) nonstop ab Zürich nach Marsa Alam.

Ebenfalls einmal wöchentlich (mittwochs) fliegt Germania auf die Kanareninsel La Palma. Die kleine Vulkaninsel ist zu rund 40 Prozent mit Wald bedeckt und wird daher auch «Isla Verde» (Grüne Insel) genannt. Aufgrund der Fläche von lediglich knapp über 700 km2 sowie einem Gebirgsmassiv mit dem über 2400 m hohen Roque de los Muchachos gibt es auf La Palma im Vergleich zu den andern Kanareninseln relativ viele steile Hanglagen.

Zahlreiche ausgeschilderte Wanderwege machen die Insel damit zu einem Eldorado für Wanderer – aber auch Aktivitäten wie Mountainbiking und Reitexkursionen werden angeboten. Taucher und Badeferiengäste werden sich auf La Palma ebenso wohlfühlen – mehrere Strände der Insel wurden mit der blauen Flagge für ihren hohen Qualitätsstandard ausgezeichnet.

Auch die beliebten Germania-Klassiker Mallorca und Beirut sind bereits für den Winter buch-bar. Die Baleareninsel wird im November 2017 sowie von März bis April 2018 zweimal wöchentlich (montags, freitags) nonstop ab Zürich bedient. In die libanesische Hauptstadt fliegt Germania den ganzen Winter über zweimal pro Woche (donnerstags, sonntags).

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