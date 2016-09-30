Germania Schweiz mit vielen Sommerzielen 2017

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Schweizer Germania hat kürzlich den Sommerflugplan 2017 zur Buchung freigegeben.

Die Airline hat neue und bestehende, beliebte Ferien- und Städtedestinationen in ihr Angebot aufgenommen: Neue Sommerziele sind Jerez de la Frontera auf dem spanischen Festland sowie Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira. Des Weiteren werden die Städte Beirut (Libanon) und Vilnius (Litauen), sowie ganz neu Rostock (Deutschland) und Ankara (Türkei) angeflogen. Auch die Inseln Kreta und Kos in Griechenland, die spanischen Inseln Gran Canaria und Mallorca, die kroatische Stadt Split sowie die bulgarischen Sonnenziele Burgas und Varna werden nonstop ab der Limmatstadt bedient. Wie auch in der letzten Saison wird täglich nach Palma de Mallorca geflogen, während die weiteren Destinationen ein bis zwei Mal wöchentlich angesteuert werden. «Wir freuen uns, in diesem Jahr die beliebten Sommerziele bereits schon früh zur Buchung freizugegeben. Dies ermöglicht dem Fluggast eine zeitnahe Planung. Und wie sagt man so schön: Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude», sagt Tobias Somandin, CEO Germania Flug AG.

Jerez de la Frontera im Südwesten des spanischen Festlandes steht für angenehme Ferien. Neben einer Besichtigung der Heimatstadt des Sherrys ist Jerez auch ein idealer Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen durch die andalusischen Weiten oder entlang der Costa de la Luz. Die norddeutsche Stadt Rostock verfügt über einen reichen Altbaubestand sowie einen schönen historischen Stadtkern. Zudem bietet sich die Hansestadt als Startpunkt für Reisen entlang der Ostseeküste oder auf die vorgelagerten Inseln an. Ideal sind die Rostock-Flüge auch für Gäste von Kreuzfahrten, die im nahegelegenen Warnemünde starten.

Auch im Sommer 2017 ist Germania wieder im Auftrag verschiedener Partner unterwegs, z.B. für Air Prishtina ab Zürich und Genf nach Pristina (Kosovo) sowie ab Zürich nach Skopje (Mazedonien), für Rhomberg Reisen ab Zürich und Bern nach Calvi (Korsika), im Auftrag der Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG von Zürich nach Porto (Portugal) und für Croaticum nach Split (Kroatien).

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