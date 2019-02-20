Germania Flug AG ist auf Kurs

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Germania Flug AG ist seit Mitte Februar 2019 zu 100 Prozent in Schweizer Händen. Der Flugbetrieb wird planmäßig und stabil aufrechterhalten.

Die Germania Flug AG hebt ab sofort als rein Schweizerische Fluggesellschaft ab. Die Aktien sind zu 100 Prozent in Schweizer Händen. Zu Details hinsichtlich des gesamten Aktionariats wurde Stillschweigen vereinbart. «Wir haben einen wichtigen Schritt getan und halten an unserem Versprechen fest, unseren Flugbetrieb in der Schweiz planmäßig und stabil aufrecht zu erhalten. Wir sind auf Kurs und freuen uns über das große Vertrauen der Schweizer Reiseveranstalter, Reisebüros und Endkunden», sagt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

Verschiedene Prozesse sind derzeit noch im Gange. Dienstleistungen, welche bisher in Berlin erbracht wurden, werden künftig entweder in die eigenen Strukturen eingegliedert oder an entsprechende Anbieter ausgelagert – die Gespräche und Verhandlungen sind derzeit am Laufen. Bis dahin werden diese Dienstleistungen wie gehabt aus Deutschland bezogen. «Unsere oberste Priorität ist ein zuverlässiger und stabiler Flugbetrieb. Ein Markenwechsel sowie eine Anpassung des Erscheinungsbildes sind weitere Schritte in unserem Transformationsprozess», sagt Somandin.

Flugprogramm und Wachstumspläne bleiben wie gehabt

Am laufenden Winterprogramm sowie am Sommerflugplan 2019 hält die Germania Flug AG unverändert fest. Im Charter-Bereich baut die Schweizer Airline derweil aus und übernimmt künftig als Vollcharter die Flüge von Air Prishtina von Basel nach Prishtina. Auch im Hinblick auf das angekündigte Wachstum im Sommer 2019 bleibt die Airline auf Kurs. «Der Ausbau der Kapazitäten im Sommer bleibt wie gehabt», kündigt Somandin an. Die Flugzeuge der Germania Flug AG werden wie bis anhin und auch weiterhin geleast. «Eine Leaseflotte gibt uns die Flexibilität, uns den Anforderungen unserer Kunden und Partner anzupassen».

Über Germania Flug AG

Die Germania Flug AG wurde im August 2014 als eigenständiges Schweizer Unternehmen in Glattbrugg/Zürich gegründet. Seit Mitte Februar 2019 ist die Fluggesellschaft vollständig in Schweizer Händen und operiert ab Zürich aktuell mit zwei Flugzeugen vom Typ Airbus A319 mit je 150 Sitzplätzen sowie einem Airbus A321 mit 215 Sitzen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 124 Mitarbeitende in der Kabine, im Cockpit sowie im administrativen Bereich. www.flygermania.com.