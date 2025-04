German Airways präsentiert neue Flugzeugbemalung

German Airways, zweitälteste Airline Deutschlands, schickt ihre Flotte aus acht Embraer E190-Flugzeugen zu einem umfassenden Rebranding nach und nach in die Technik.

Das erste Flugzeug im neuen Design hat die Wartungshalle am Flughafen Köln/Bonn verlassen und beeindruckt mit einem modernen und dynamischen Design, das den Markenauftritt der Airline weiterentwickelt. Das Flugzeug D-AJHW wird in den nächsten Tagen noch abschließenden Wartungsarbeiten unterzogen, bis es im Anschluss daran kurzfristig in den Liniendienst zurückkehren wird.

Ein auffälliges Merkmal der neuen Beklebung ist die neugestaltete Heckflosse. Sie zeigt eine dynamisch gepunktete schwarz-rot-goldene Flagge, die klar vom Flugzeugrumpf abgegrenzt ist. Auch die Winglets sind in den deutschen Farben gestaltet. Mit diesem frischen Look betont German Airways die Innovation ihrer Identität als Carrier aus Deutschland und setzt ein sichtbares Zeichen für Zuverlässigkeit und technische Exzellenz. Bereits in der vorherigen Lackierung war die Farbgebung als Flag-Carrier ein integraler Bestandteil des Designs. Die Airline verzichtet jetzt darauf, den Firmennamen explizit am Heck zu tragen und lässt stattdessen die Farben für sich sprechen.

„Die Marke German Airways hat sich nach fast fünf Einsatzjahren als fester Bestandteil am europäischen Markt hervorragend etabliert. Nun freuen wir uns, fast zeitgleich mit dem Start des aktuellen Sommerflugplans den neuen Look zu präsentieren“, erklärt Maren Wolters, Geschäftsführerin. „Als Dienstleister mit typisch deutschen Qualitätsmerkmalen wie Zuverlässigkeit und hoher technische Performance möchten wir auch visuell den nächsten Schritt wagen.“

German Airways ist eine Airline mit der zweitältesten Betriebsgenehmigung in der Bundesrepublik Deutschland. Neben dem Chartergeschäft – unter anderem für Sportmannschaften – liegt der Schwerpunkt der Airline im Wetlease-Bereich. Dabei werden Flugzeuge samt Crew an große europäische Fluggesellschaften vermietet. Aktuell sind die meisten Flugzeuge der Flotte für KLM Cityhopper im Einsatz und tragen ab sofort zusätzlich den Schriftzug „Operating for KLM Cityhopper“. Maren Wolters: „Wir sind sehr stolz, dass wir das Logo unseres strategischen Partners auch in das neue Design integrieren dürfen – ein sehr wichtiges Symbol für die Wertschätzung unserer Leistung.“

Die gerade abgeschlossene Umgestaltung des ersten Flugzeugs ist der Startschuss für das Redesign der kompletten Flotte. Mit diesem Schritt setzt German Airways nicht nur auf ein modernes Erscheinungsbild, sondern auch auf einen klaren Wiedererkennungswert ihrer Heimat.

