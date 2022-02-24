German Airways arbeitet mit ITA Airways zusammen

German Airways Embraer E190 (Foto: German Airways)

German Airways und die italienische ITA Airways schließen Wetlease-Partnerschaft ab, dabei werden zwei Embraer E190 von German Airways für ITA fliegen.

Die neue staatliche italienische Airline ITA Airways und German Airways kooperieren. Die erst im Oktober vergangenen Jahres gegründete Fluggesellschaft wird künftig zwei Embraer E190 der zweitältesten deutschen Fluggesellschaft im Wetlease auf ihrem europäischen Streckennetz einsetzen. Die Partnerschaft startet Ende März 2022.

German Airways betreibt eine Flotte von fünf modernen und sparsamen Embraer E190, die das Unternehmen an andere Airlines im Wetlease samt Crews fest vermietet. Auch Sportclubs oder Unternehmen greifen auf die 100sitzigen Flugzeuge gern für Aufträge im Chartergeschäft zurück.

Ab dem 28. März 2022 können die Kunden von ITA Airways direkt von Mailand Linate zu Zielen wie London City, Luxemburg und Genf fliegen. Bei diesen Flughäfen und Zielen sind die Rentabilität und die Betriebsbedingungen durch kleinere Flugzeuge gewährleistet. Das erklärt auch die Wahl der Embraer E190 der German Airways. Der Flugzeugtyp ist derzeit nicht in der Flotte von ITA Airways vorhanden. Die Kooperation entspricht zum jetzigen Zeitpunkt voll und ganz der ITA-Unternehmensstrategie, den Markt mit einer ausgewählten Flotte und einem bestimmten Partner zu testen, um wirtschaftliche und betriebliche Effizienz zu erzielen.

Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways: „Wir freuen uns sehr, dass ITA mit uns zusammenarbeitet. Wir können dabei von dem exzellenten Ruf profitieren, den wir uns hart erarbeitet haben: Wir sind als sehr zuverlässiger Dienstleister mit großem Know-how in der Branche bekannt. Mit ITA kommt eine weitere große europäische Fluggesellschaft zu unserem Kundenkreis hinzu, zu dem bereits renommierte europäische Airlines gehören.“

ITA Airways ist die neue nationale Fluggesellschaft Italiens. Das Mitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam befindet sich über das Ministero dell’Economia e delle Finanze zu 100 % in Staatsbesitz.